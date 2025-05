Onaanvaardbaar. Daarvoor zijn we als PVV niet in een kabinet gaan zitten. Er zijn nieuwe aanvullende en strenge asiel- en immigratie maatregelen nodig. De PVV zal snel voorstellen daartoe doen, het Hoofdlijnenakkoord zal daartoe opengebroken moeten worden. pic.twitter.com/BPOT9vN9GH

Hee. Het is maandag, het begin van de politieke week en volgens Geert Wilders moeten we het gaan hebben over immigratie. Die is namelijk te hoog, en moet omlaag. Dat was het idee van het hoofdlijnenakkoord (met de zon die zou gaan schijnen enzo) maar de praktijk blijkt, nou ja, de praktijk.

Vandaag staat er op de voorpagina op de T. een overigens best wel gek stukje (wij komen op basis van deze cijfers, die trouwens ook niet bepaald nieuw zijn maar van 30 april, op een migratiesaldo tussen april '24 en maart '25 van 112.626, ook veel, maar geen 130.000, en waarom wordt dit kabinet beoordeeld op de periode vanaf april 2024 terwijl de regeringsverklaring pas in juli is uitgesproken) en nu wil Wilders dus het hoofdlijnenakkoord openbreken.

Dat zegt hij op X en u weet: als Geert Wilders iets op zegt op X dan zou het in theorie best eens kunnen dat hij daar mogelijk enige consequenties aan verbindt als leider van de grootste fractie in de Tweede Kamer die bovendien in de coalitie zit en de minister van Asiel en Migratie (het strengste asielbeleid ooit, weet u wel, wordt dat nog wat) levert.