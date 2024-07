UPDATE 11u18: TIMMERFRANS opent, schept op over zijn uithoudingsvermogen. Sure. De GL-PvdA-leider zegt dat het kabinet valse beloftes doet en geen eerlijk verhaal vertelt. Het is wat anders dan het vuurwerk van Wilders in zijn oppositie-days...

UPDATE 11u25: Timmermans: Diversiteit is onze kracht, grenzen dicht is geen oplossing. (Kabinet wil de grenzen niet sluiten, red.) Plannen voor grip op migratie zijn juridisch niet haalbaar, in strijd met internationale regels.

UPDATE 11u28: Timmermans zegt ongeruster te zijn geworden door de woorden van premier Schoof over de financiën, wil antwoorden over de financiële tegenvallers.

UPDATE 11u30: "Met Wilders' 'Nederland weer van ons' is de verdeeldheid aan de macht" en "VVD en NSC rijden een Trojaans paard onze rechtsstaat in". Timmermans wenst Schoof succes en sterkte, maar vreest dat de premier niet weet waar hij aan begint. Hij leidt namelijk een regering met RACISTEN en EXTREEMRECHTS.

UPDATE 11u32: Vuurwerk! Wilders breekt in na de beschuldiging van racisme. Timmermans komt met citaten van ministers Klever, Faber en Wilders zelf waarvan ze voor een deel al afstand hebben gedaan bij de hoorzittingen. Wilders: "Niemand bij de PVV heeft iets met nazitheorieën, u brengt PVV-bewindslieden in gevaar door ze halve nazi's te noemen", daagt Timmermans uit een motie van wantrouwen in te dienen.

UPDATE 11u39: Timmermans bedoelt dat de PVV'ers Zwarte Piet ("blackface") verdedigen, maar zegt "Sinterklaas", gezucht in de zaal. Wilders zegt dat hij daarmee half Nederland in de racistische hoek duwt.

UPDATE 11u42: Timmermans haalt Keti Koti aan. PVV-backbencher schiet in de lach. Timmermans: "Dit zegt genoeg."

UPDATE 11u44: Timmermans rondt af, Eerdmans interrumpeert. Vraagt GL-PvdA waarom ze geen motie van wantrouwen indienen, daarna over Rutger Groot-Wassink in Amsterdam. Timmermans: "Iedereen, ook de wethouders, moet zich aan de wet houden."

UPDATE 11u49: Van der Plas zegt dat Timmermans impliceerde dat boeren mensen ziek maken door te spreken over "verkopers van landbouwgif" en "glyfosaat waarvan mensen ziek worden". Timmermans herkent zich niet in de verbanden die BBB legt.

UPDATE 11u57: Nu een uitzinnige Wilders aan het woord.

UPDATE 12u18: Tot nu felle interrupties van Jetten, Bikker, Eerdmans en Bontenbal. Meest opvallende moment was toen Wilders "VVD" zei waar hij "PVV" bedoelde. Hilariteit om deze zeldzame blunder.

UPDATE 12u21: Jimmy Dijk (SP) komt weer eens met een motie voor de zorg die PVV niet steunde. Tja, PVV moet zich ineens aan afspraken houden. Prijsschieten voor Dijk.

UPDATE 12u31: Hee Denk meldt zich. Noemt uitspraken Wilders over Marokkanen wel degelijk racistisch. Wilders kaatst terug met "from the river to the sea", dat door Denk dikwijls wordt gebezigd. Van Baarle wil dat Wilders afstand doet van moslimhaat. Wilders zegt "wij hebben niks tegen moslims, wij hebben religiekritiek".

UPDATE 12u37: Jetten legt een cartoon uit, over een wolf die vegetariër wordt. Memes en cartoons uitleggen is nooit een goed idee. Jetten vraagt Wilders naar 'antisemitische uitspraken' en het dragen van de Prinsenvlag door PVV-minister Klever. Wilders haalt oorlogsheldenverleden van Klevers grootvader aan. Jetten begint weer over omvolking, Wilders citeert Faber die afstand nam van die theorie. Tactisch, want zo goed deed Klever dat niet.

UPDATE 11u44: Ouwehand (PvdD) noemt Wilders de grootste strateeg van het Binnenhof, een compliment. Vraagt Wilders hoe het was om met strategische lichtgewichten om tafel te zitten. Tikje flauw. Daarna stukje "ik mis de oude wilders" en sneren naar Mona Keijzer en haar verzorgingstehuisburen, Schoof die mensen liet volgen door nepaccounts. Geert zegt de voorbeelden niet te kennen.

UPDATE 12u49: Bontenbal (CDA) vraagt zich af waarom het afstand doen van uitspraken pas kwam toen de PVV'ers bewindslieden zouden worden. Wilders: "Ik ga daar niet over, maar als ook maar 1 PVV'er daadwerkelijk in nazi-theorieën geloofde had ik die er persoonlijk uitgegooid." Bontenbal vindt het een rare gang van zaken en vindt dat uitspraken in het verleden er wel degelijk toe doen.

UPDATE 12u54: Bikker (CU) alweeeer over omvolking, vindt dat Wilders meteen had moeten ingrijpen bij waarschuwingen van de NCTV over de omvolkingstheorie. Wilders heeft zijn verantwoordelijkheid daarin niet genomen, aldus Bikker.

UPDATE 12u58: Dassen (VOLT) wil weten wat er zorgelijk is aan de demografische ontwikkelingen. Wilders haalt de migratiestroom aan. Het afschaffen van voorrang voor statushouders bij woningen leidt tot gejuich in alle woonkamers van Nederland, zegt Wilders. Dassen: "De asielinstroom zit helemaal niet in die cijfers" (over allochtonen in grote steden, red.) en "het is gewoon weer die racistische drek". Het wordt welles-nietes.

UPDATE 13u06: Ouwehand weer over omvolking. Die plaat gaat ook tegen Yesilgöz en Omtzigt nog grijsgedraaid worden. Het wordt een lange dag...

UPDATE 13u10: OH GOD, dr. Baudet in de bocht. Gaat zich verdiepen in de omvolkingstheorie, hij is zeer geïnteresseerd. Vraagt Wilders naar aantallen rond de migratiebeperking. Die aantallen zijn er niet. Wilders wil ook niets toezeggen.

UPDATE 13u13: Mirjam Bikker wil weten of CODY GAKPO volgens Wilders een Nederlander mag zijn. "Als u steeds begint over zorgelijke demografische veranderingen in steden, heeft dat invloed op alle inwoners met een ouder of grootouder uit het buitenland."

UPDATE 13u20: Van Baarle: "Hier staat zo iemand uit een volkswijk. Moet u niet gewoon eens wennen aan islamitische slagerijen waar mensen djellaba's dragen?" Wilders: "Bent u wel eens in Kanaleneiland geweest? Een complete wijk waar bijna niemand meer Nederlands spreekt." Van Baarle: "Ik zag in Kanaleneiland talentvolle jongeren die misschien wel beter Nederlands spreken dan Wilders. Waar integratie niet is gelukt was sprake van falend overheidsbeleid."

UPDATE 13u25: Bontenbal komt met uitspraken van PVV'er Faber waarin wel degelijk een "plan" omtrent omvolking werd gesuggereerd. Wilders zegt niet te willen reageren op alle uitspraken uit het verleden. Wilders komt hier niet lekker uit.