Een dik etmaal geleden trok Geert Wilders de stekker uit 'zijn' kabinet-Schoof. Of eigenlijk werd Schoof I, een lelijk kind uit een ongelukkig huwelijk, uit zijn lijden verlost. Toch wilden de andere coalitiepartijen (VVD, BBB en NSC, waarvan je die laatsten best mag vergeten) nog niet van het kind af, want ja het was een foeilelijk kind maar als alles op de juiste manier werd afgehandeld kon het nog best een prima studie doen of zo. Anyway, kind dood het kabinet KLAPTE dus. En daarover gaat de Tweede Kamer zo debatteren. Om 10.25 staat eerst een verklaring van premier Schoof (mag je op zich ook vergeten maar kan nog best lang demissionair premier blijven) op de planning en dan editie zoveel van DE GROTE (BOOS OP) WILDERS SHOW.

Update 10.25 - We zijn los. Schoof neemt het woord. Vindt de val van het kabinet nog steeds 'onnodig en onverantwoord'. Wil niet dat veiligheid, economie, toeslagen en Groningen controversieel worden verklaard, noemt migratie dus NIET.

Update 10.27 - Timmermans spreekt. Blijkt geen fan van Wilders, noemt zijn politieke stijl een 'businessmodel'. Tevens: VERKIEZINGEN NU!

Update 10.32 - Wilders! Wil een totale asielstop en hekelt 'smoesjes' van de ex-coalitiegenoten. Goh!

Update 10.35 - Van Baarle (Denk) noemt Wilders tot 4x toe een prutser, ZO HE. (gaap)

Update 10.42 - Jetten valt minister Faber aan, Wilders 'Faber heeft meer lef in haar pink dan uw hele fractie'.

Update 10.48 - BAUDET HEEFT EEN THEORIE: het kabinet is gevallen over Israël! De coalitie zou 'zien wat daar nu gebeurt' en Wilders kon daar volgens Thierry niet in mee gaan. Aluhoedje aluhoedje, doei.

Update 10.50 - Wilders wil migratie NIET controversieel laten verklaren.

Update 10.51 - Dassen (Volt) komt met totaal nutteloze hypothetische vraag over NAVO-norm en Oekraïne. Wilders: Poetin nog steeds de agressor en de dictator.

Update 10.53 - Timmermans komt Wilders nu aanvallen over zijn aanwezigheid bij CPAC in Hongarije, 'Poetin-vrienden' want 'zat een oud SS'er bij' en 'antisemieten', Wilders: maar er stonden op dat podium 90 mensen, ook ministers uit Israël en Poolse anti-Poetin-parlementsleden. Kijk anders ff naar je eigen partij, Frens.

Update 11.00 - Repliek Wilders op Israël-verhaaltje Timmerfrans: 'Als Jeruzalem valt, zijn Athene en Parijs de volgende.'

Update 11.02 - Baudet blijft hangen in de theorieën over 'DE ECHTE REDEN' van kabinetsval. Daarna 'Faber had groen licht, heeft gefaald'.

Update 11.13 - Oh lieve help Van Baarle. 'Genocide, zionistische haat, Nederland tot op het bot medeplichtig'. En door.

Update 11.16 - Hee Jimmy Dijk (SP) met een goede vraag, 'Waarom is Wilders weggelopen?'. Wilders: 'Dat zei ik al'. Dijk: 'AHA, nee ik bedoel dat u bent weggelopen van de belofte aan de kiezers! Eigen risico! Etc!' Wat kan die Jimmy dat toch. (gaap)

Update 11.22 - Dijk: PVV heeft beloften niet waargemaakt, PVV-ministers hebben niks geleverd. Dat laatste klopt op zich wel. Wilders: Er zijn wel dingen bereikt, noemt belastingplan maar ook dat dat 'onvoldoende' was. 'SP heeft nog nooit geregeerd dus die weet NIKS'.

Update 11.25 - Vinoloog Mirjam Bikker (CU) is benieuwd naar 'de afdronk'.

(verdere updates na de breek)