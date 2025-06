Dames en heren (m, v, x), het kabinet is ge... OKE OKE nu weet u het wel, he? Wilders was ongeduldig, kwam met 10 punten, wilde 6 van die 10 punten, de rest weer zo van 'laat je eigen minister lekker met plannen komen', Wilders weer 'nee stom ik wil NU die punten' en toen kwam vandaag de langverwachte finaleklap. Op GSHQ was het vlammen geblazen, hebben we u van begin tot eind doodgegooid met alle laatste ontwikkelingen en in Den Haag stond onze Tom vooraan om alle hoofdpersonen stijlloos te ondervragen. Het was rennen, springen, vliegen enzovoort enzovoort en dat blijven we natuurlijk doen nu de CAMPAGNETIJD lijkt te zijn aangebroken. Uiteraard schotelen we u in dit café nog even de ontwikkelingen van afgelopen week in 4 hapklare video's voor, maar er is ook ruimte voor: uithijgen. Trek een koude kletser open, voetjes omhoog en laat het nieuws van u afglijden als een witte onderbroek over een stel overjarige BNNVARA-knieën. Adem in, adem uit.