Oké, gedoetjes over het aanvullend zorgakkoord, waarbij de sleutelzin eigenlijk is: "Betrokkenen weten eigenlijk nog steeds niet waarom het zo misliep," en eerlijk gezegd begrijpen niet-betrokkenen er ook geen bal van. Er moet wat worden geschoven met potjes, Fleur Agema wil extra geld van MinFin Eelco Heinen, maar dat is een begrotingshavik dus die geeft geen sjoege. Nogal heftig om daar heel heftig op te reageren en nog heftiger om het vervolgens breed uit te meten in de Telegraaf.

"Feit is dat de wekelijkse ministerraad naar achteren werd geschoven, omdat het vooroverleg tussen de vicepremiers en premier Dick Schoof escaleerde. De andere aanwezige bewindslieden moesten wachten met hún vergadering tot de boze en in tranen uitgebarsten Agema in een apart kamertje tot bedaren was gekomen. De PVV-vicepremier was volgens betrokkenen zo ’woest’, dat er ’clubjes VVD’ers, PVV’ers en NSC’ers’ al ijsberend door de gang begonnen te bellen met hun fractievoorzitters en andere sleutelfiguren. Ze waren bang dat Agema zou opstappen."

Ja sorry hoor, maar ga gewoon eens een keertje aan het werk, jongens.