Dan nu ophef waarvan wij ook zo langzamerhand denken VERZIN EENS WAT NIEUWS JOH. Niet omdat we ons er niet meer over opwinden, maar wel omdat er ALTIJD ophef over komt en dergelijke ophef NOG NOOIT goed heeft uitgepakt voor een organisatie. Tegelijkertijd bestaan er dus nog talloze instanties die worden bestuurd door rabiate sneuneuzen die met toondoof beleid komen als dit: "Overheidsorganisatie CAK organiseert dit jaar tijdens de ramadan een iftar met gescheiden gebedsruimtes en roept niet-moslims op tot vasten, wat kritiek oplevert omdat eerder de traditionele kerstborrel werd omgedoopt tot ‘Winterglow’."

De oudste truc in het boek! KERST is christelijk dus dominant dus onderdrukkend dus aanstootgevend dus WEG ERMEE. RAMADAN is moslim dus achtergesteld dus zielig dus mooi en goed dus broodje shoarma dus toejuichen dus LEKKER SAMEN IFTAR JONGENS GEZELLIE. Oh, de vrouwen moeten gescheiden? Prima, doen we joh. Soort ladies night, leuk man! En dan hebben we het hier dus over het CAK, ooit Centraal Administratie Kantoor maar tegenwoordig betekenen die letters niets. Een zorgtoko die werkt in opdracht van en betaald door HET MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID van minister Agema. Dat de politieke vibeshift die Nederland doormaakt zich nog niet heel erg heeft laten doorklinken in concreet kabinetsbeleid, is ons bekend. Maar de naïeve hoop dat we met Greet en Fleur aan het roer in ieder geval af zouden zijn van DIT GEZEIK binnen de overheid, ligt inmiddels aan diggelen als een door het CAK kapot getrapte kerstbal.