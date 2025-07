Ach ja Dilan. Is in het echt heel aardig en slank, staat vaak heel leuk op de foto, heeft een kek dansje in huis alsook een huwbare schaterlach, haar naam leent zich voor kapotgrappige woordspelings. MAAR HET HELPT D'R PARTIJ GEEN ENE MOER, want volgens Ipsos is de VVD afgegleden naar Plek 4 ende ingehaald door de criminele organisatie van die verschrikkelijke Henri Bontenbal (CDA). Het komt nooit meer goed, met dit land. En daarom gaan we maar hardop lachen om Stephan van Baarle. En nu moet u zeggen: wie is dat?