'Dagboek van 15-jarige met misbruik-beschuldigingen Marco Borsato niet gemanipuleerd'

Kind schreef over 'onzedelijke betastingen'

Na alle berichtgeving over de relatie van de zanger, het gewicht van de zanger, de carrière van de zanger en natuurlijk de kinderen van de zanger nu een belangwekkend bericht over het bewijs tégen de zanger. De zaak-Borsato (waarvan je door alle juicy showverhaaltjes eromheen bijna zou vergeten dat het een KINDERMISBRUIKZAAK is) begon dus ooit met rollen nadat een moeder (jarenlang lid van Borsato-fanclub, zodoende (?) bevriend geraakt met en assistent geworden van de zanger) schokkende passages over 'onzedelijke betastingen' aantrof in het dagboek van haar dochter, die 15 zou zijn geweest op het moment dat de passages waren geschreven. Het werd de eerste aangifte, die door de zanger werd opgevolgd met een tegenaangifte van valse aangifte. Het AD bracht in 2023 naar buiten dat justitie het betreffende dagboek ging onderzoeken op eventuele manipulatie, de conclusie blijkt: de passages zijn echt geschreven door het vermeende slachtoffer toen ze 15 was. OEI. Betekent dit dat de inhoud van dat dagboek meteen De Waarheid is? Nee, nee, nee. Maar zijn de meeste dagboeken van 15-jarigen zijn bedrog? Wie zal het zeggen? O ja, de rechter.

Tags: borsato, kindermisbruik, dagboek
@Zorro | 20-08-25 | 15:00 | 138 reacties

Reaguursels

