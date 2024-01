Even een meid van vijftien op onze schoot trekken voor Marco Borsato. Of nee wacht, hoe ging dat spreekwoord ook alweer? De zaak van Marco Borsato dient mogelijk pas in... 2025. Heeft te maken met 'een actieve verdediging' en: "Het algemene probleem is gewoon de overbelasting van het Openbaar Ministerie, dat het gewoon echt heel erg lang duurt." Thijs Römer was (ook?) lekker met de meiden maar die weet in ieder geval wel dat (de rechter vindt dat) hij goor is. Dit is voor helemaal niemand leuk. Niet voor het slachtoffer bij wie Marco met zijn hand onder haar rokje gegleden 'zou' zijn, niet voor de familie van het slachtoffer, niet voor de familie van Marco en last but not least, niet voor Marco zelf. Want laten we wel zijn: zijn leven is nu ook een hel. Maar ja.