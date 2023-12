De meeste dromen zijn bedrog, maar onze vrolijke vriend Marco Borsato leeft al wel lekker lang zijn nachtmerrie. Het Openbaar Ministerie vervolgt 'm voor viespeukeritus bij een meisje van 15: "In de aangifte, die in december 2021 bij zedenrechercheurs van de politie-eenheid Midden-Nederland is gedaan, verklaarde de vrouw dat Borsato talloze malen aan haar borsten en billen zat en met zijn handen onder haar rokje gleed en tussen haar benen streelde." Enfin, geilbeertje leeft als een kluizenaar, maar PADUMPUTS vandaag laat hij zowaar iets van zich horen op Instagram. Rijdend op z'n grotemensenbrommer bij het Lysefjord in Noorwegen (GeenStijl_Osint heeft de locatie gevonden), met 'happy birthday to me' en een treurig muziekje op de achtergrond, want het echte slachtoffer in het verhaal is toch vooral Marco Borsato zelf. Møeders høud uw døchters binnen!