Er is iets nieuws en iets gaafs en iets helemaal niet raars. De Marco Borsato Fanfeesten in de Jaarbeurs. In een 'intieme setting' gaan 'topmusici en vier vocalisten' liedjes van Marco B. ten gehore brengen. Borsato kan zelf niet, hij is dan toevallig ziek. Er zijn wel heel veel andere dingen te doen op het fanfestival. Zo kun je op de foto met Geert-Jan en Carry Knoops en is er een workshop management door John de Mol. Er is ook zo'n mechanische stier, alleen die stier beweegt helemaal niet. Je kunt alleen een beetje op z'n schoot zitten. Op het voorplein van de jaarbeurs is het foodcourt met speciale aandacht voor het barbecueterrein, waar de Alkmaarse barbecuekoning 'Barco Morsato' clinics geeft aan de kleintjes. Binnen kun je het Rood Kinderland vinden - het is MEGA. Er is een springkasteel (schoenen & kleren uit) en een ballenbak waarin allemaal volwassen kerels verstopt zitten. Bezoekers die kinderen (15 jaar & jonger) meenemen krijgen gratis entree. Kom je ook?