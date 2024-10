Wij laten ons graag informeren door de beste bronnen, maar misschien nog wel liever door de simpelste bronnen. Als die bronnen zich uiten in vlotte filmpjes met een sympathiek rondspringende ongewassen gozertjes zijn we al helemaal blij. De bron: ROOD, de jongerenorganisatie die van de SP is afgesneden als een dissident van een afbeelding van Stalin omdat het zelfs de tomatensoepsocialisten wat te extreem werd. In de serie 'Marxisme in het kort' wordt ons wat kennis bijgebracht over 'kapitaal'.

Onze aantekeningen: Geld is SLECHT. Mensen met geld STOM. Wij SIMPELE ARBEIDERS. Zij HUISJESMELKERS. Wasmachine STUK. Geld uitgeven GOED. Geld verdienen SLECHT. Meer geld willen FOUT. Meer geld hebben NOG FOUTER. Fabrieken GOED. Fabrieken kopen SLECHT. Loondienst SLECHT. Handel FOUT. Kapitaal FOUT.

Leerzaam! Nou, hup die fabrieken bestormen jongens. Ontwaakt!