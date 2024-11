Twee koplopers in de hedendaagse maatschappelijke problematiek: de wolf en 'jongeren'. Ze hebben een raakvlak in de regio Amersfoort/Utrecht, waar gisteren 'een leerling werd lastiggevallen door een paar wolven toen hij alleen over de Utrechtse Heuvelrug fietste. De jongen kwam met de schrik vrij en heeft geen schade ondervonden'. In je uppie fietsen is ook niet meer mogelijk aan de oostkant van Utrecht, waar kinderen worden aangevallen & beroofd door 'jongens'. Na meerdere incidenten roepen sportclubs en scholen kinderen op om niet meer alleen te fietsen, of een alternatieve route te nemen. Nou en dan rest natuurlijk de vraag: door wie wordt u liever belaagd? Door een paar opgefokte wolven, of een paar hongerige jongeren?