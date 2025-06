"Een oudere man wordt eerder deze maand op de Prinsengracht in het centrum van Amsterdam door een groep jongens zo zwaar mishandeld dat hij zijn heup breekt. De politie is al volop bezig met onderzoek, maar zoekt nog meer getuigen en mensen die beelden hebben.

Het is rond 01.00 uur ’s nachts in de nacht van vrijdag 6 op zaterdag 7 juni. Een 66-jarige man loopt op de Prinsengracht ter hoogte van de Leidsegracht. Een groep jongens komt op hem af lopen en vraagt om een sigaret. De man geeft aan dat hij niet rookt en graag met rust gelaten wil worden. Dan beginnen de jongens hem op brutale wijze lastig te vallen. Ze pakken zijn spullen af. En ondanks dat de man herhaaldelijk vraagt om met rust gelaten te worden, beginnen de jongens hem te duwen. Getuigen horen dat de jongens elkaar opjutten om de man zelfs in het water te gooien. Na een trap van een van de jongens valt de man op de grond. In plaats van het slachtoffer te helpen, geven enkele andere jongens hem ook trappen. Dan rent de groep weg en laten ze man gewond achter op de brug. In het ziekenhuis blijkt later dat de man zijn heup heeft gebroken."