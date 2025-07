Oké, dat was het dan. Project Wolf in Nederland eindigt vandaag. Slecht plan. Slecht bedacht. Slecht uitgevoerd. Uit het luie brein van doodzieke boventallige staatsbos en oostvaardersplas fopambtenaren die niets te doen hebben, die nooit buitenkomen, die van gekkigheid niet weten wat ze nu weer moeten bedenken in hun peperdure kantoren met peperdure bureaustoelen, en die malle "rewilding" plannetjes uit Alaska en/of Siberië willen implementeren naar een overbevolkte polderdelta met schaarse fopnatuur waar de overbevolking en de fopnatuur elkaar in de weg lopen. Vandaag een jongetje van 6 HET BOS INGESLEURD. Ouders en familie met boomtakken in de weer om jongetje te redden uit de kaken. Foto's bij RTV Utrecht, waar ze """"wolf""" tussen aanhalingstekens zetten, want of het een wolf was weet alleen de DNA-afdeling van Raad van State ofzo. Sodemieter toch op. Het is wel klaar nu. De wolf hoort hier niet. Terug naar vermoedelijk Wolfokko. RAUS!