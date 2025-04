Zeldzaam gestoorde oorlogshitserij in wat ooit een liberale, bedachtzame krant was voor ontwikkelde mensen. En-er-see. Helemaal gek geworden. Dat iemand zoiets opstuurt is tot daaraan toe, onze inbox zit ook boordevol psychotische borderliners, maar dat je het nog plaatst ook, in tijden van oorlog, antisemitisme, genocide, lintjes, dat is echt geschift. Waarom zou je in godsnaam met blote handen een brandende biobak smijten op de licht ontvlambare hooischuur die onze samenleving momenteel is? Wat willen Patricia Veldhuis en Melle Garschagen hiermee bereiken? Welke boemerang gooi je hiermee in de lucht? Prima hoor, doe vooral lekker, maar dan vullen ze de provincie tot de nok toe met Siberische tijgers. Oog om oog, tand om tand. Maar zo lang het kan: vreedzaam verzet. Wij roepen iedereen dan ook op om aangifte te doen tegen NRC. Stop die krant!