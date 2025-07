Ja wij zijn met Duitse literatuur gestopt na Thomas Mann (bleek een onbeklimbare berg) maar kennelijk hebben ze bij de oosterburen na de Tweede Wereldoorlog het lef gehad de pen toch weer op te pakken. Zo'n Duitser is Christoph Peters, die schreef een boek en dan zie je meteen wat er gebeurt in dat benauwende Duitse cultuurmilieu: CENSUUR. Dat valt hem mogelijk ten deel. En dat lezen we allemaal in een smulstuk van NRC, dat de Duitse literatuur wél nauwgezet volgt. In een Faustiaans spektakel waar Goethe zijn Charlotte bij zou aflikken speelt een kunstenaarsechtpaar de hoofdrol. Galeriehouder Johann König en zijn vrouw Lena König herkennen zichzelf helemaal in het geschetste beeld uit Peters' FICTIONELE roman Innerstädtischer Tod in Venedig en procederen zich derhalve het leplazarus tegen de schrijver in een poging tot boekverbranding verbod. Het laatste wat ze willen is namelijk dat heel erg veel mensen over dingen te weten komen als: "een uitgebreid stuk waarin meerdere vrouwen König beschuldigden van grensoverschrijdend gedrag, van dwingende omhelzingen en misplaatste kussen, volgens Die Zeit met name bij vrouwen die beroepsmatig afhankelijk van hem waren". En het feit dat de handtastelijke hoofdpersoon dat allemaal BLIND deed - de man is dus: blind; handig voor een kunstverzamelaar - moet ook aan het zicht onttrokken worden.

Vandaar deze magnifieke censuurstrijd en het juridische gehannes, wat totaal geen extra publiciteit voor het fictieboek over hun leven, waarin alle gelijkenissen met de werkelijkheid berusten op louter toeval, zal opleveren. Alle geheimen moeten achter de gesloten galeriedeuren blijven, tussen alle andere kunst. Onderwijl zijn "De Königs in hun rechtsstrijd nu bij de hoogste Duitse rechter aanbeland – niet omdat ze de hele gerechtelijke molen al hebben doorlopen, maar omdat ze vinden dat hun zaak te dringend is om jarenlange processen af te wachten". Wij wachten das Urteil in der Prozess helemaal niet af en zeggen nu vast dat we het boek zeker niet gaan kopen en absoluut niet gaan lezen, maar wij staan wel voor de vrije expressie (overigens ook voor de vrijheid van meningsuiting, wist u dat niet?) en hopen van ganser harte dat dit boek VERBOTEN wordt. Of nee, juist niet dus!