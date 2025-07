Zo'n beetje elk online platform en app in Engeland vraagt sinds afgelopen week een paspoortcontrole of gezichtsscan om de leeftijd van de gebruiker te achterhalen. En journalistiek kun je aan de BBC overlaten: "Tom, who is in his 20s, says he has been watching porn since he was a teenager and is worried about sharing personal data to access porn sites. "It's not a question of if something will leak, but when," he told the BBC. (...) Shea, who is in his 20s and watches porn daily, is also concerned. "Please upload a face scan of your ID and passport? No thank you," he said." Maar het begint en eindigt niet bij pornografie.

Ook een thuisbezorgde maaltijd en streamingdiensten als Spotify vergen voortaan een paspoort- of gezichtsscan om de leeftijd van afnemer te bevestigen, maar daar eindigt het niet. Want het element van de wet dat kinderen tegen "schadelijke content" zoals kindermisbruik en extreme pornografie wil beschermen, censureert tegelijk tegen content over "illegal immigration and people smuggling" en "racially or religiously aggravated public order offences" voor volwassenen.

En als je die twee categorieën een beetje enthousiast interpreteert komt dat in de praktijk dus neer op de censuur van: immigratie-kritische tijdsbeeld-content van Yookay, getuigenissen door slachtoffers van 'Brits'-Pakistaanse grooming gangs, video's van immigratie-kritische demonstraties, rechtbanktranscripten van grooming gang-zaken, een historisch relaas over Richard Leeuwenhart, Romeinse geschiedenis, pleidooien voor aparte wc's voor mannen en vrouwen, raciaal geladen lactosetolerantie-discours, nog meer grooming gang-bevragingen en natuurlijk een Twitterdraadje dat alle censuur samenvat.

De weerstand tegen de nieuwe wet lijkt overigens wel met de dag toe te nemen. Een petitie tot terugtrekking van de wet is voorbij de 450.000 handtekeningen, de eigenaar van Wikipedia gooit zijn gewicht in de strijd en het VPN-gebruik bereikt ongekende aantallen, al wordt ook dat met de dag moeilijker gemaakt. Een heuze wapenwedloop dit.

