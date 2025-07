Weet u nog, 2015? Toen iedereen Charlie was enzo? Nou, inmiddels is er eigenlijk helemaal niemand in de Nederlandse media Charlie meer. Er is zelfs niemand die toevallig Charlie heet.

Kijkt u hierboven maar, screenshotje genomen van het 'X'-account van RTL Nieuws om 9 uur 52 hedenochtend. Daar is de Mohammed-cartoon die geen Mohammed-cartoon is uit het Turkse tijdschrift 'Leman' te zien. Dat betekent dat toen die tweet werd geplaatst de Mohammed-cartoon in kwestie nog wél te zien was op de site van RTL Nieuws. Maar als u daarnaartoe gaat, ziet u dat de foto is vervangen door een plaatje van de gearresteerde cartoonisten. En sterker nog, er wordt in het artikel gelinkt naar een plaatje van de cartoon waarin het gedeelte waar het om gaat is geblurd. Dat je de (vrij idiote danwel laffe) afweging gaat dat je dit nieuws kunt brengen zonder het desbetreffende plaatje waar het allemaal om draait te laten zien zoals de NOS, NU.nl, AD en al die andere wegkijkers (huuu NieuwRechts huuu) doen is nog tot daar aan toe, maar dat je actief je eigen artikel aanpast omdat er wel eens iemand gekwetst kon zijn door het tonen van de kwestie waar het nieuws om draait is toch wel echt next level pas Charlie être.

Maar dan weet u het vast. Het begon ooit bij een Mohammed cartoon. Nu is het een cartoon van iemand die Mohammed heet. Straks worden het cartoons van mensen die misschien Mohammed heten. Of mensen die iemand kennen die Mohammed zou kunnen heten. Of überhaupt cartoons. Wij zeggen: geen optredens van Douwe Bob in Ankara zolang dit niet is geregeld.