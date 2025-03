Hee er moet weer eens iets verboden worden en wel het delen van beelden van slachtoffers van ongelukken of vechtpartijen. Dat willen GroenLinks-PvdA en het CDA want als die ergens een hekel aan hebben dan is het wel dat mensen weten wat er ergens is gebeurd. Volgens de indieners van een in eerdere instantie door de Raad van State (hoeder van de rechtsstaat, bekend van tv, red.) afgeslacht voorstel is dat namelijk ontzettend belangrijk voor de slachtoffers.

Ja misschien een gek idee maar wij denken dat het voor slachtoffers van misdrijven vooral belangrijk is dat DE DADER gepakt wordt. Daar heeft de politie het al druk genoeg mee, en als dit wetsvoorstel, dat vrije nieuwsgaring belemmert ten faveure van mensen die toch echt ergens anders meer last van hebben (nl. van het feit dat ze slachtoffer zijn van een ongeluk of misdrijf), doorgaat dan krijgen ze het dus nog drukker.