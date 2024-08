Ja dat van dat laptop-verhaal was al bekend en dat van al die content die tijdens corona werd gecensureerd en al die druk van de regering eigenlijk ook maar nu staat het toch maar mooi zwart op wit. Mark Zuckerberg heeft een briefje geschreven aan de voorzitter van het House Committee on the Judiciary in het Amerikaanse Congres. Daarin staat dat het bedrijf 'met de kennis van nu' niet zomaar toe zou geven aan de druk van de regering-Biden die iedereen die een pokkengrap over corona maakte kapot wilde censureren. En Zuck komt dus terug op het wegdrukken van het verhaal over de laptop van Hunter Biden, wat juist geen nepnieuws was, maar wel de laptop van Hunter Biden, terwijl het verhaal dat het niet de laptop van Hunter Biden was nou net wel nepnieuws bleek. Maar het komt allemaal goed! Zuckerberg gaat zich niet met de verkiezingen bemoeien en "we're ready to push back if something like this happens again." Yeah right. Tip van ons voor Zuckerberg: niet naar Frankrijk op vakantie binnenkort.