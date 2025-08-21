Hoogst opmerkelijk citaat in de Telegraaf over de moord op de 17-jarige Lisa aan de Holterbergweg (maps), Duivendrecht. "Een jonge vrouw meldt dat ze op dezelfde dag dat Lisa is vermoord, werd achtervolgd door een man. ,,Ik was op weg naar huis van mijn werk en toen ik een hoek omsloeg zag ik een man die er normaal uitzag, maar achter me aan ging rennen.” „Ik dacht dat hij me iets aan zou doen of mijn elektrische fiets of telefoon wilde pakken. Gelukkig haalde hij me niet in, maar ik tril nog steeds van angst.” De vrouw geeft aan naar de politie te stappen." In de tekst wordt het verder niet genoemd, maar in de kop staat dat dit voorval plaatsvond "op zelfde plek waar Lisa (17) is vermoord".

Aangezien de politie met man en macht op zoek is naar de dader, maar in het duister tast omdat er geen enkel signalement is, mogen we toch hopen dat de aangifte van deze vrouw resulteert in een signalement van een iets hogere resolutie dan "een man die er normaal uitzag".

De politie sluit een verband met een eerder ernstig zedenmisdrijf in de nacht van 14 op 15 augustus aan de Weespertrekvaart (maps) ook "niet uit". Een vrouw maakte daar een avondwandeling "als een onbekende man haar aanspreekt en vervolgens van het pad af sleurt. De man slaat haar meerdere keren en de vrouw wordt slachtoffer wordt van ernstig seksueel geweld." De politie behandelt die zedenzaak vorige week en de moord op Lisa deze week vooralsnog als twee aparte onderzoeken, maar het dadersignalement van die eerdere zedenzaak luidde: "Donkere huidskleur, rond de 20 jaar oud, ongeveer 1.70 meter lang, droeg een witte trui met opvallend wijde mouwen, met daaronder een zwart mouwloos shirt." We blijven kijken.