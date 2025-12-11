De drie hoofdverantwoordelijken voor de moord op Peter R. de Vries krijgen hedenmorgen van het Amsterdamse gerechtshof te horen of ze tóch levenslang de bak in moeten voor het neerknallen van Peter R. de Vries. In eerste aanleg bij de rechtbank was door het OM levenslang geëist tegen schutter Delano Geerman, bekend van BNNVARA, chauffeur Kamil Egiert uit Polen en fixer Krystian M. Geerman en Egiert kregen van de rechter echter 28 jaartjes brommen op hun bordje en Krystian M mocht het met 26 doen. Andere verdachten, zoals de filmers en voorbereiders, kregen nog lagere straffen. Reden daarvoor is dat de rechtbank geen 'gestructureerd samenwerkingsverband' zag waardoor deelname aan een criminele organisatie niet kon worden bewezen. Dat zat het OM, en eigenlijk niemand, lekker en daarom wordt nu nogmaals geprobeerd die drie killers voorgoed achter slot en grendel te krijgen en de straf van de anderen ook nog wat op te krikken. Schakelen we live naar het extra beveiligde Justitieel Complex Schiphol om te horen of dat lukt.

Update 10:47 - Het Hof is nog niet begonnen met de uitspraak.

Update 10:52 - Zitting geopend. Vijf van de negen verdachten zijn aanwezig. Schutter Delano Geerman is er niet. Nabestaanden van Peter R. wel.

Update 11:03 - Uitkijk-Antillianen Erickson O. en Gerower M niet schuldig bevonden aan medeplichtigheid aan de moord. Zij filmden Peter R. toen hij op de grond voor zijn leven vocht, maar dat is kennelijk niet strafbaar... Ludgardo S. net als bij de rechtbank alleen schuldig bevonden aan verboden drugsbezit.

Update 11:13 - Criminele organisatie rond alle verdachten, net als eerder bij de rechtbank, niet bewezen.

Update 11:15 - Acht van de negen verdachten worden toch veroordeeld, één meer dan in eerste aanleg. Christopher W. wordt nogmaals volledig vrijgesproken omdat hij alleen verdacht werd van deelname aan een criminele organisatie, wat dus niet bewezen is.

Update 11:20 - Geerman, Egiert en Krystian M. krijgen GEEN LEVENSLANG.

Update 11:25 - Alle straffen voor de moord op Peter R. de Vries:

Delano Geerman - 27,5 jaar

Kamil Egiert - 27,5 jaar

Krystian M. - 26 jaar en 1 maand

Konrad W. - 10 jaar

Erickson O. - 5 jaar (wel schuldig aan deelname criminele organisatie)

Gerower M. - 5 jaar (wel schuldig aan deelname criminele organisatie)

Divainy K. - 4 jaar (rechtbank sprak hem vrij, nu wel schuldig deelname CO)

Lugardo S. - 4 weken

Christopher W. - vrijgesproken