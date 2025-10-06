Kamil Egiert geeft betrokkenheid bij moord op Peter R. de Vries toe
In totaal was Kamil E. 7 keer in Amsterdam in de weken voor de moord. "Om iemand te doden", zegt Kamil E. "Ik ben daar geweest, maar heb gelogen tegen de opdrachtgever. Gezegd dat hij er niet was, dat er niet genoeg tijd was. Ik heb gelogen." #Peterrdevries— Saskia Belleman (@SaskiaBelleman) October 6, 2025
Hee kijk nou. Kamil Egiert heeft in zijn hoger beroep tegen de straf van 28 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij de moord op Peter R. de Vries iets gezegd. Hij verklaarde dat het wel de bedoeling was dat hij Peter R. de Vries zou vermoorden, maar dat hij dat juist heel ridderlijk heeft geweigerd. Nou Kamil, wat geweldig netjes van je. Gelukkig is het allemaal goed afgelopen zeg. Meerrrr bij Saskia Belleman, die erbij is.
Er is een foto gemaakt van Kamil E. met een automatisch wapen in zijn handen. Hoe kwam hij aan dat wapen? Dat wil hij niet zeggen. Er is ook een foto waarop een man ligt te 'bankdrukken'. Dat zou Krystian M. zijn, maar die wil niks zeggen. #Peterrdevries— Saskia Belleman (@SaskiaBelleman) October 6, 2025
