Kamil Egiert geeft betrokkenheid bij moord op Peter R. de Vries toe

Nou ja toch iets

Hee kijk nou. Kamil Egiert heeft in zijn hoger beroep tegen de straf van 28 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij de moord op Peter R. de Vries iets gezegd. Hij verklaarde dat het wel de bedoeling was dat hij Peter R. de Vries zou vermoorden, maar dat hij dat juist heel ridderlijk heeft geweigerd. Nou Kamil, wat geweldig netjes van je. Gelukkig is het allemaal goed afgelopen zeg. Meerrrr bij Saskia Belleman, die erbij is.

Kan iedereen overkomen dit

Tags: kamil egiert, verklaring, peter r de vries
@Ronaldo | 06-10-25 | 13:59 | 39 reacties

