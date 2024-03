Oi oi oi Khalid Kasem. Het AD gaat gewoon door met publiceren over al die opnames van Peter R. de Vries, terwijl die volgens zijn nepozoontje Royce juist een geheimhoudingsplicht had. Maar die heeft ie dus nogal flink geschonden door de hele tijd geheime opnames te maken. En hoe dat gaat met opnames: die lekken uit. En weer is die lieverd Khalid Kasem dus de pineut. Er is namelijk nóg een zaak van iemand die zegt dat Kasem heeft aangeboden een ambtenaar om te kopen. Eerst hadden we Hans, nu hebben we Karel. Volgens Kasem, die de echtheid van de opnames opnieuw niet bestrijdt, is het allemaal 'een herhaling van zetten'. Ja maat misschien komt dat omdat die oplichting van jou ook een herhaling van zetten was. Hoe dan ook: blijf maar doorkomen met deze verhalen, wij vinden dit wél maatschappelijk relevant. En succes met het verdedigen van een cliënt die zó aantoonbaar onbetrouwbaar is, Gerard Spong.