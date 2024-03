Zeer scherp uitzoekwerk van onze favoriete zondagse communicatiepodcast 'De Communicado's' over communicatie: Gerard Spong, bekend van tv, wil namelijk niet zeggen of hij de advocaat is van Khalid Kasem, bekend van het AD. Dat is nogal belangrijk, omdat Gerard Spong in de """journalistieke""" talkshow Humberto als 'expert' werd opgetrommeld om te reageren op het wekenlang gecensureerde AD-artikel over Khalid Kasem. Volgens Spong doet het juist niet ter zake, omdat het om de inhoud van zijn betoog (slap gelul, flauwe grappen en absurde hyperbolen, had prima topic voor ons geweest, red.) gaat, niet over de vraag of hij nou wel of niet de advocaat is van HET ONDERWERP VAN HET KRANTENARTIKEL WAAROVER HIJ ZIJN MENING KWAM GEVEN.

Ja doei. Dat gelooft helemaal niemand en de redactie van Humberto zou, als daar journalisten zouden werken, nu ook flink voor joker staan. Aan De Communicado's laat de redactie namelijk weten niets te weten van het eventuele feit (dat door Spong dus niet wordt ontkend) dat Spong tevens ook de advocaat is van Khalid Kasem. Kasem heeft die advocaat (wellicht Spong, wellicht niet Spong, maar waarschijnlijk wel Spong) natuurlijk nodig, omdat de Deken van Advocaten onderzoek doet naar zijn gedrag.

Sowieso is het nogal absurd dat allerlei programma's (zie ook: Kasems 'eigen' Sophie & Jeroen) de hele tijd strafrechtadvocaten uitnodigen om uit te leggen hoe zielig het is voor strafrechtadvocaten als geheime opnames van strafrechtadvocaten openbaar worden. Dat is een beetje hetzelfde als Sywert uitnodigen om commentaar te geven op een liefdadigheidsactie. Maar ja. Dat zal ze bij Humberto verder allemaal aan hun reedt roesten, want als je talkshow 'Humberto' heet dan heb je ongeveer de pretentie van een goedkope ligstoel.

HELE UITZENDING: HIERRRRR