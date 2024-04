Hier hebben we wel buikpijn van. Khalid Kasem keert voorlopig niet terug als presentator van BNNVARA. "Dat heeft BNNVara woensdag gemeld na een gesprek met Kasem." Welke kant het ook opvalt, wij wensen Khalid en zijn gezin veel sterkte in deze zware tijd. Blijft deze variant nog staan. Er is ook goed nieuws: vanavond is Dolf Jansen tafelheer bij Sophie & Jeroen!