Vervelend nieuws voor iedereen die houdt van hemeltergend slechte interviews met rare invalshoeken, domme vragen en bovenal een ongelofelijk vervelend toontje. Sophie Hilbrand is door BNNVARA van Bar Laat afgehaald. Sophie begon haar talkshow-avontuur met Khalid Kasem, die een behoorlijke boef bleek maar in de ogen van Sophie nog altijd een 'lieverd' was (wellicht omdat zij dankzij Khalid niet de slechtste host van het programma was). Daarna schoot Jeroen Pauw te hulp, eerst in Sophie & Jeroen en later bij Bar Laat, en toen was het toch wel gedaan met de pret. Het rouleren van de presentatoren betekende ook het rouleren van goede kijkcijfers de ene dag en steeds slechtere kijkcijfers op de dagen van Sophie. Toen onlangs totaalheld Marco Kroon aanschoof na zijn ingrijpen bij de verstoring van de 5 mei-ceremonie in Wageningen, leek Sophie maar niet te kunnen geloven dat Kroon niets van zijn handelen betreurde. De dappere demonstrant had immers EEN SCHAAFWOND. Het was een van de vele dieptepunten die uiteindelijk hebben geleid tot een NIEUWE STAP in Hilbrands carrière. Ze gaat zich nu richten op 'de presentatie en ontwikkeling van andere titels' en 'kan putten uit alle gesprekken met inspirerende gasten die ik de afgelopen jaren heb gevoerd'. Nou meid, wat heerlijk voor je.