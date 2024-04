Oordeel zelf!

Hierboven kunt u luisteren naar een gesprek tussen Peter R. de Vries, Royce de Vries en Khalid Kasem. Deze opname kwam via 'De Drie Musketiers' in handen van het AD en is via 'De Drie Musketiers' nu ook bij GeenStijl terechtgekomen. Wij hebben ervoor gekozen de opname (met een minimale bewerking) te publiceren. Hieronder leggen wij uit waarom. Al vanaf de eerste publicatie van het AD hebben wij van GeenStijl ook veel aandacht aan de opnames besteed. Niet alleen vanwege de inhoud van de onthullingen, maar vooral omdat wij als medium ons opwinden als het over de media gaat, zeker als media ergens niet over mogen publiceren. Het publicatieverbod is gelukkig opgeheven, maar de afgelopen dagen is er in het publieke debat veel verwarring ontstaan over waar Kasem nu exact van beschuldigd werd (in het oorspronkelijke AD-artikel, maar ook in het rapport van de deken) en wat hij zelf allemaal beweerd heeft over zijn handelen. Zie bijvoorbeeld deze column in NRC, of deze tweet van een NPO-presentator. In een (razendsnel verschenen) reactie op het rapport van de deken zegt Royce de Vries in het FD: "Het bevestigt wat mijn vader en ik destijds concludeerden: het omkoopverhaal van Khalid was niet meer dan een broodjeaapverhaal". Wij vragen ons af: een broodjeaapverhaal van wie? Van het AD? Of van Khalid Kasem zelf?

In de eerste publicatie over dit gesprek schrijft het AD dat Khalid Kasem er tegenover Peter R. de Vries op 25 februari 2019 door Hans (die geen Hans heet maar de hele tijd Hans wordt genoemd, nu ook door ons dus) van beschuldigd is dat hij 8000 euro heeft ontvangen, waarvoor hij Hans vervroegd uit de gevangenis zou kunnen krijgen. “Hans vertelt dat hij twee enveloppen heeft gegeven: eentje met 5000 euro, en eentje met 3000 euro. Wat er met dat geld is gebeurd, en of daarmee de ambtenaar is omgekocht, is niet duidelijk. Hans is ervan overtuigd dat Kasem het in eigen zak heeft gestoken.” Ook de deken schrijft nu dat de omkoping waarschijnlijk niet heeft plaatsgevonden. “Mijn bevinding ten aanzien van de beweerde omkoping is dat deze niet heeft plaatsgevonden. Dat wordt niet alleen door alle betrokkenen gesteld, maar is ook erg onwaarschijnlijk en weinig zinvol gezien de achterliggende structuren en processen van Dienst Justitiële Inrichtingen.” “Uit de eigen verklaring van mr. Kasem stel ik vast dat hij zich ongepast heeft uitgelaten tegenover zijn cliënt Hans, door de indruk te wekken dat “een derde” betaald zou moeten worden waar dat niet het geval was.” Kasem verklaart op zijn Insta: “Het Algemeen Dagblad heeft in de publicaties de indruk gewekt dat ik een ambtenaar zou hebben omgekocht en/of een voorstel daartoe hebben gedaan”. Het tweede onderdeel in deze bewering is in directe tegenspraak met bovenstaande conclusie van de deken. GeenStijl vindt het belangrijk de opname te laten horen, om de verklaring van Kasem op waarde te kunnen schatten. In het begin van de opname legt Peter R. de Vries namelijk glashelder uit dat in beide gevallen (Kasem heeft een klant opgelicht óf Kasem heeft een ambtenaar omgekocht) er een probleem is. Kasem geeft vervolgens voortdurend de indruk dat hij een ambtenaar heeft omgekocht, omdat hij kennelijk tegenover Peter R. en Royce de Vries niet wil toegeven dat hij zich tegenover Hans "ongepast heeft uitgelaten". In een eerste reactie aan het AD stelde Royce de Vries dat zijn vader Kasem heeft geconfronteerd met het verhaal dat hij een ambtenaar zou hebben omgekocht. Dat is echter niet wat uit de opnames van het gesprek blijkt. Die geven juist de indruk dat Kasem wordt geconfronteerd met het feit dat hij een klant heeft opgelicht, en zelf tegen zijn kantoorgenoten beweert dat hij juist een ambtenaar heeft omgekocht. “Ik laat me ook misschien net te snel meeslepen in de positie van een cliënt en ik wil het ook heel graag goed doen.”

Reactie Royce de Vries

GeenStijl heeft Royce de Vries nogmaals een aantal concrete vragen over de opname gesteld. Hij gaf de volgende reactie: “Voor mij is onduidelijk wat het artikel van Geenstijl aanvult op eerdere artikelen. Ik verwijs daarom allereerst naar (een gedeelte van) de reactie die ik al op 5 januari jl. aan het AD had verstuurd (mijn volledige reactie was bij het betreffende artikel gepubliceerd): De gebeurtenissen in kwestie dateren uit 2019, inmiddels dus vijf jaar geleden. Indertijd werden wij geconfronteerd met het verhaal dat Khalid een ambtenaar zou hebben omgekocht. Dat was een zeer ernstige beschuldiging en mijn vader - destijds kantoordirecteur - heeft hem hiermee geconfronteerd. Dat omkoping daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, is niet vastgesteld. Naast de verklaring die Khalid ons toentertijd heeft gegeven, hadden mijn vader en ik - ook destijds – geen enkele aanwijzing hiervoor. Het verhaal kwam ons in zijn algemeenheid zeer onwaarschijnlijk voor, ook op basis van andere informatie die wij tot onze beschikking hadden. Nadien heeft Khalid ook herhaaldelijk naar mij ontkend dat hij zich aan omkoping schuldig heeft gemaakt. Voor mij was van belang dat de kwestie in het belang en naar tevredenheid van de cliënt van Khalid zou worden opgelost, wat ook is gebeurd. Ikzelf heb daarom geen aanleiding gezien om verdere actie te ondernemen, anders dan intern. De reactie komt overeen met de verklaring die ik na het onderzoek van de Deken heb gegeven. Ik verwijs dan ook kortheidshalve naar die reactie en het onderzoeksrapport van de Deken. Een verdere toelichting of onderbouwing kan ik niet geven omdat ik ben gebonden aan mijn geheimhouding.” Alledrie de kantoorgenoten zijn het er in het gesprek over eens dat het besprokene voor hen publicitair erg vervelend kan worden. Uit de opname blijkt dat Kasem voortdurend bezig is met het voorstellen van een verhaal dat het kantoor naar de buitenwereld (en naar Hans) kan vertellen dat voor zo min mogelijk publicitaire schade zorgt. Nogmaals: Royce de Vries noemt het idee dat Kasem een ambtenaar heeft omgekocht nu 'een broodjeaapverhaal'. Maar uit de opnames blijkt glashelder wie de primaire bron is van dat broodjeaapverhaal: Khalid Kasem. Er is maar één iemand die kan uitleggen waaróm hij met dat broodjeaapverhaal op de proppen kwam.

Reactie Khalid Kasem

