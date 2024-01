Eerst even de feiten. Khalid Kasem is geschorst omdat hij, als we hem zelf moeten geloven, eerst een cliënt voorloog om die geld af te troggelen, en daarna Peter R. de Vries en Royce de Vries voorloog door het te doen voorkomen alsof hij een ambtenaar had omgekocht. Er is geen enkele, maar dan ook geen enkele reden om aan te nemen dat de door het AD onthulde opnames incorrect zijn. Bovendien was het AD bezig met een vervolgartikel, waarvoor onder andere BNNVARA om wederhoor is gevraagd. Volgens hardnekkige geruchten zou dit artikel draaien om de band tussen Khalid Kasem en Ridouan Taghi, een zaak waarin BNNVARA al eerder weg probeerde te kijken van de waarheid. Dit vervolgartikel is verboden door de rechter, het AD is gemuilkorfd en niemand weet waarom.

Een bizarre situatie.

En wat doet een programma, toch met enige journalistieke pretentie (Eelco Bosch Dinges aan tafel, en de vrouw van een tv-producent die minister is ofzo) dat in het middelpunt van dit schandaal staat?

Dit.

Toch knap dat Ongehoord Nederland gisteren niet de omroep was die het meest voor paal stond in Hilversum.