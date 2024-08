HOERA. U weet dat wij idolaat zijn van talkshows, dus vandaag is een PRACHTIGE DAG. "Bar Laat, de nieuwe latenighttalkshow op NPO 1, begint een week eerder dan gepland. De talkshow met presentatoren Sophie Hilbrand en Jeroen Pauw en invaller Tim de Wit is vanaf 26 augustus te zien, meldt BNNVARA."

Een week eerder! En waarom? Volgens de omroep omdat "er genoeg gaande is in de wereld". Hoewel het een goed reden is, lijkt "genoeg gaande" ons een understatement. Er is VEEL TE VEEL gaande. In ieder geval te veel om te kunnen handelen zonder de duiding van een latenight-talkshow met Sophie Hilbrand en Jeroen Pauw en invaller Tim de Wit. Als wereldnieuws niet kan worden voorzien van een net-niet-scherpe vraag van Sophie Hilbrand die diep fronsend naar een 'deskundige' kijkt (of fronst ze altijd? red.), IS HET DAN WEL WERELDNIEUWS?

Wij kijken reikhalzend en schuimbekkend uit naar de start van Bar Laat.