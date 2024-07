"Met Dit is Tijs hopen wij echt een onderscheidend journalistiek praatprogramma neer te zetten, vanuit onze christelijke identiteit. Daarnaast vullen we een hiaat in de Nederlandse televisieprogrammering: er is op dit moment geen debatprogramma op de Nederlandse televisie."

Hoe het er allemaal precies uit gaat zien is nog even spannend, maar het laatste échte debatprogramma op de Nederlandse buis heeft ons Henk Bres gegeven dus we houden ons hart vast. SUCCES TIJS.