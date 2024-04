EINDELIJK. EINDELIJK. EINDELIJK. Een talkshow op de NPO. Altijd maar die quizzen en BN'ers op reis sturen, maar gelukkig is er ruimte voor een zeldzame talkshow. Het heet Dit is Nederland. Voor het eerst na al die jaren talkshowloos op de bank hangen kunnen we eindelijk weer eens lekker de televisie aanslingeren om te horen wat er die dag of die week of die maand wat kan ons het schelen allemaal is gebeurd. Duo Daadkracht Margje Fikse (bekend van: "Oooooh en ondertussen is hier euhhhh wat consternatie in de studio wat een van de gasten is, gevallen. En het gaat NIET. Goed. En ik weet even NIET hoe wij dat nu gaan OPLOSSEN. Maar ze wordt nu op dit moment overeind geholpen. Euhhhm. Maar ze is aan het bloeden en het gaat ECHT niet goed. Terwijl wij toch... Ja. Ja. Nou mevrouw wordt op dit moment weggehaald euhmmm want ze moet echt even geholpen worden en overeind worden geholpen. En alle andere gasten zijn. Daar. Ook. Mee. Bezig. Ooooo dit is wel echt heel erg vervelend. Kan jij het aan euhhhm Kan jij het aan Geert-Jan om over je documentaire te praten terwijl dit gebeurt") en Hans van der Steeg (bekend van laptopgate met Akwasi) gaan: ECHT IETS NIEUWS DOEN. In een studio, met een bar, met gasten het nieuws bespreken, en de kijker kan ook reageren op stellingen. Vernieuwend, revolutionair, uniek, en dat op de NPO. Wij zitten klaar als broedende kippen op een nest eieren, 17.30 uur, NPO2.