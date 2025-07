Alex Soze, die eigenlijk Alex Mulder heet, is opgepakt in Dubai. Dat meldt Misschien Wel De Vervelendste Vlogger Van Nederland zelf op Instagram en wordt bevestigd door zijn advocaat. Soze wordt al een tijd gezocht (nou ja, gezocht, iedereen die niet wegkijkt als een halve debiel in de camera staat te schreeuwen kon zien dat hij in Dubai zat) door de politie omdat hij is veroordeeld tot 17 maanden gevangenisstraf wegens het neerslaan van iemand die volgens hem 'irritant' was, maar volgens de rechter omdat hij daartoe de opdracht had gekregen van volkszanger Frank van Etten. Hoe dan ook, gelukkig hebben we de talkshow met Sait van Altijd Geslaagd Punt En El nog.