Hallo zeg: een 46-jarige ambtenaar van de gemeente Amsterdam is maandag door de Rijksrecherche opgepakt op verdenking van corruptie en medeplichtigheid aan het veroorzaken van explosies en andere ernstige geweldsincidenten. Het OM meldt: "Vanuit zijn functie als administratief medewerker had de verdachte toegang tot meerdere systemen waaronder de Basisregistratie Personen. Hierin kunnen de adres- en persoonsgegevens van Nederlanders geraadpleegd worden. De verdenking is dat de man, waarschijnlijk tegen betaling, voor criminele contacten specifieke adressen in heel Nederland opzocht en die aan hen doorgaf. Op die adressen hebben vervolgens explosies of andere geweldsincidenten plaatsgevonden. Het vermoeden is dat de verdachte geweten moet hebben dat de informatie die hij doorgaf door anderen gebruikt werd voor het plegen van ernstige misdrijven. Daarom wordt hij ook verdacht van medeplichtigheid aan deze misdrijven." Dat is een aardige verdenking en het is ook best heftig dat het OM deze MAN meteen bij zijn gender noemt! Deze ambtenaar heeft dus vermoedelijk een flinke bijdrage geleverd aan explosieplaag die de hoofdstad al jaren teistert. De gemeente kwam eerder nog op het briljante idee om een heuse "socialmediacampagne" te starten om die explosieplaag tegen te gaan. De vraag is nu of dat idee ooit de eigen ambtenaren heeft bereikt of dat die verdachte ambtenaar het hele idee wist tegen te houden met wat wijze raad aan de burgemeester.