Vlnr: Donny (of Dave), Dries (of Davy) en Davy of Dave (of Donny)

We zijn nog niet bijgekomen van de ene verlammende ontwikkeling of de volgende schuift alweer in ons nieuwsvizier zoals Dave Roelvink in zijn vriendin. Maar nu komt het: Dave Roelvink heet dus helemaal geen Dave Roelvink, zo lezen we op Mediacourant, dat het nieuws weer heeft uit Party. Mediacourant is zó verslagen door dit schokkende nieuws dat het in totale verwarring schrijft dat Dave Roelvink eigenlijk geen Dries Roelvink heet. Dat Dries Roelvink Dries Roelvink is en geen Dave Roelvink, wisten we echter al, en dat Dave juist daarom geen Dries is ook. Maar Dave heet dus ook geen Dave maar Davy, zo onthult Donny, die Dave noch Dries is maar wel Roelvink (en Donny), in Party. Mensen, ons wereldbeeld staat op z'n kop. We zijn jarenlang bedrogen en alles was gelogen. Sinterklaas bestaat dus wel, Kati Piri is toch geen popster, Dries Roelvink drinkt helemaal nooit wijn en we wonnen eigenlijk gewoon van de Duitsers (in 1940 én 1974). Je vraagt je wel eens af: waar hebben wij het aan verdiend?