Weet u waar wij een ongelofelijke hekel aan hebben? De inhoud. Gelukkig is er looksmaxxing, een stroming ontsproten uit de incelwereld waarin het UITERLIJK, UITERLIJK, UITERLIJK is wat de klok slaat. Een prachtige vorm van schedelmeten op een geheel nieuw niveau, die schitterend uiteen wordt gezet in bovenstaand gesprek tussen Michael Knowles en de (net van zijn streamingplatform verbannen) looksmaxxingpaus Clavicular. Deze 20-jarige (!) manosphere-influencer begon op zijn veertiende met het inspuiten van hormonen en is nog altijd bezig met het chirurgisch laten bijkleien van lijf en gezicht, allemaal om ultieme masculiniteit bereiken met de perfecte gezichtsstructuur, juiste spieropbouw en minieme vetpercentages. Uiterlijk is uiteindelijk het enige dat telt in de wereld en het laatste wat je wil is mogged worden door een of andere subhuman met een verzonken bovenkaakbeen en amper infraorbitale ondersteuning onder de ogen. Iemand als Sydney Sweeney, die volgens de looksmaxxing-criteria dus een 'tamelijk misvormd' mormel is. Overigens moet u ook uw stemgedrag gaan laten leiden door de kaaklijnen van politici. Zoals u misschien al doorheeft, klinken flinke delen van Claviculars ideologie homo-erotischer dan het met gebalde vuist masseren van een mannelijke endeldarm. Laat het de pret echter niet drukken. Wij gaan vanaf nu voor succes, we gaan voor het halo-effect. In 2026 lopen er alleen nog maar oppermachtige adonissen op GSHQ.