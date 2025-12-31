Stap in sukkels, we gaan looksmaxxen
Een verre uithoek van de al behoorlijk verre manosphere
Weet u waar wij een ongelofelijke hekel aan hebben? De inhoud. Gelukkig is er looksmaxxing, een stroming ontsproten uit de incelwereld waarin het UITERLIJK, UITERLIJK, UITERLIJK is wat de klok slaat. Een prachtige vorm van schedelmeten op een geheel nieuw niveau, die schitterend uiteen wordt gezet in bovenstaand gesprek tussen Michael Knowles en de (net van zijn streamingplatform verbannen) looksmaxxingpaus Clavicular. Deze 20-jarige (!) manosphere-influencer begon op zijn veertiende met het inspuiten van hormonen en is nog altijd bezig met het chirurgisch laten bijkleien van lijf en gezicht, allemaal om ultieme masculiniteit bereiken met de perfecte gezichtsstructuur, juiste spieropbouw en minieme vetpercentages. Uiterlijk is uiteindelijk het enige dat telt in de wereld en het laatste wat je wil is mogged worden door een of andere subhuman met een verzonken bovenkaakbeen en amper infraorbitale ondersteuning onder de ogen. Iemand als Sydney Sweeney, die volgens de looksmaxxing-criteria dus een 'tamelijk misvormd' mormel is. Overigens moet u ook uw stemgedrag gaan laten leiden door de kaaklijnen van politici. Zoals u misschien al doorheeft, klinken flinke delen van Claviculars ideologie homo-erotischer dan het met gebalde vuist masseren van een mannelijke endeldarm. Laat het de pret echter niet drukken. Wij gaan vanaf nu voor succes, we gaan voor het halo-effect. In 2026 lopen er alleen nog maar oppermachtige adonissen op GSHQ.
Hij gaat stemmen op democraat Newsom vanwege... Uiterlijk!
Clavicular tells Michael Knowles he would vote for Gavin Newsom “100 times over” JD Vance & predicts a Newsom win— yeet (@Awk20000) December 28, 2025
“Newsom mogs..Vance obese, very recessed side profile whereas Newsom is 6 3 chad..how are u fat & expect to lead a country..I’m voting Gavin”pic.twitter.com/LFzHaBQu1z
(Newsom haakt in)
December 30, 2025
Over Sydney Sweeney
Clavicular DESTROYS Sydney Sweeney:— Spencer Hakimian (@SpencerHakimian) December 30, 2025
“She’s pretty malformed. Her upper maxilla is extremely recessed. Eyes of doom with no infraorbital support. Not much of a looker in her face.”
pic.twitter.com/w7kEdgK2kQ
'Charlie Kirk was niet doodgeschoten als hij knapper was'
December 28, 2025
Ff een lelijkerd omverrijden toch
Clavicular was BANNED on KICK after crashing a Cybertruck attempting to RUN OVER a stream-sniper 🤯pic.twitter.com/wVqfM42p3W— clip 🛸 (@clippedszn) December 25, 2025
