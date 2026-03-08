achtergrond

ALLE VROUWEN GEFELICITEERD

Het is vandaag jullie dag?

Premier mansplaint vrouwendag (en viert het zelf in Kiev)

Voor alle vrouwen, chickies, mokkels, meiden, ladies, tutjes, mensen met een baarmoeder, niet-mannen, wijven, XX-chromosoombezitsters, dames, dozen, dellen, bitches, leden van de tweede sekse, juffers, mevrouwen, meisjes, babes, chica's, chimi's, ragazze, madammekes, snollen, snoezen, popjes, birds, tantes, Tina's, Tozen, tuthola's, temeiers, trutten, kutten, hutten en wat dies meer zij: gefeliciteerd, het is vandaag jullie dag. En nog bedankt voor alles, wat jullie voor ons hebben gedaan.

(LIVEBLOG IRAN HIER)

Altijd weer die taxichauffeurs!

@Ronaldo | 08-03-26 | 14:14 | 81 reacties

