ALLE VROUWEN GEFELICITEERD
Het is vandaag jullie dag?
Premier mansplaint vrouwendag (en viert het zelf in Kiev)
Voor alle vrouwen, chickies, mokkels, meiden, ladies, tutjes, mensen met een baarmoeder, niet-mannen, wijven, XX-chromosoombezitsters, dames, dozen, dellen, bitches, leden van de tweede sekse, juffers, mevrouwen, meisjes, babes, chica's, chimi's, ragazze, madammekes, snollen, snoezen, popjes, birds, tantes, Tina's, Tozen, tuthola's, temeiers, trutten, kutten, hutten en wat dies meer zij: gefeliciteerd, het is vandaag jullie dag. En nog bedankt voor alles, wat jullie voor ons hebben gedaan.
Altijd weer die taxichauffeurs!
112 moeten bellen door een agressieve taxichauffeur omdat we de hakken en schoenen op de Dam hebben gelegd. pic.twitter.com/DTUkXHwzXb— Yesim Candan (@YesimCandan) March 8, 2026
Reaguursels
