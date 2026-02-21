achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

BREEK. Rob Jetten haalde zelf doekje over de wc bij bezoek Pechtold aan Nijmegen

AAN DE SLAG met een wc-doekje

rob jetten steekt duim omhoog voor iemand die een plee schoonmaakt

Mooi nieuws voor mensen die van schone wc's houden, en voor mensen die houden van mensen die wc's schoon houden: Rob Jetten is één van jullie. Dat blijkt uit een onthullende anekdote in dit portret van onze toekomstig minister-president in NRC Handelsblad. Zo is Rob Jetten. Als de nood hoog is, en laten we wel wezen, bij een bezoekje van Alexander Pechtold is de nood hoog, die heeft namelijk graag dat de kleine afgesloten ruimtes waarin hij met lokale raadsleden "overlegt" een beetje schoon zijn, dan is Rob niet te beroerd de handen uit de mouwen te steken. Premier van alle Nederlanders, dus ook van alle toiletjuffrouwen: drs. R.A.A. Jetten. Aan de slag!

Nieuw Leiderschap

Tags: rob jetten, wc, doekje
@Ronaldo | 21-02-26 | 12:45 | 156 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

GOH Rob Jetten Politicus van het Jaar

Ongelofelijk zeg, van Robot Jetten naar PO LI TI CUS VAN HET JAAR

@Ronaldo | 19-12-25 | 11:30 | 245 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.