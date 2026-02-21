BREEK. Rob Jetten haalde zelf doekje over de wc bij bezoek Pechtold aan Nijmegen
AAN DE SLAG met een wc-doekje
Mooi nieuws voor mensen die van schone wc's houden, en voor mensen die houden van mensen die wc's schoon houden: Rob Jetten is één van jullie. Dat blijkt uit een onthullende anekdote in dit portret van onze toekomstig minister-president in NRC Handelsblad. Zo is Rob Jetten. Als de nood hoog is, en laten we wel wezen, bij een bezoekje van Alexander Pechtold is de nood hoog, die heeft namelijk graag dat de kleine afgesloten ruimtes waarin hij met lokale raadsleden "overlegt" een beetje schoon zijn, dan is Rob niet te beroerd de handen uit de mouwen te steken. Premier van alle Nederlanders, dus ook van alle toiletjuffrouwen: drs. R.A.A. Jetten. Aan de slag!
Nieuw Leiderschap
Reaguursels
