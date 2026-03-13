Nog even los van de bombardementen door de Amerikaanse en Israëlische luchtmacht en de (qua intensiteit afnemende) beschietingen van Iran, de twee heetste hangijzers op dit moment in de poging om Iran om te toveren van land met schijtregime tot land met iets normaler regime: 1) leeft Mojtaba Khamenei nog en waar is hij (volgens de Amerikaanse Defensieminister Pete Hegseth is hij 'wounded and disfigured' en 2) de Straat van Hormuz. Wat dat eerste betreft weet u inmiddels dat hij via de Iraanse staatstelevisie een statement heeft afgegeven, maar die keypoints had iedere gek met een baard kunnen verzinnen, wat dat tweede betreft: hoe zorgen we ervoor dat de Straat van Hormuz open gaat en wij hier aan de pomp wat minder hoeven te dokken voor de peut? De Straat van Hormuz is dicht omdat Iran schepen onder vuur neemt en omdat er mijnen gelegd zijn. Gelukkig is het aan de meest stabiele persoon uit de recente wereldgeschiedenis (Donald Trump) om dat op te lossen. Of, hoe de Verenigde Arabische Emiraten het bij monde van de minister van Staat omschrijven: "Iran must stop attacking its neighbors to allow diplomacy. Mediation can only happen when the guns go silent. Diplomacy will ultimately end the Iran conflict. Trump will lead us all to that moment in his time." Nou, we gaan het zien. Ondertussen kwam er slecht nieuws van CENTCOM: alle zes de bemanningsleden van het in Irak neergestorte Amerikaanse tankvliegtuig zijn dood. Later meer.

Update 16:21 - SENDING THE MARINES! Het Pentagon stuurt een 'Marine Expeditionary Unit', een snel inzetbare groep van zo'n 2.200 tot 2.500 mariniers van het US Marine Corps, naar het Midden-Oosten. Heeft allemaal (vooral) te maken met het gedoe rond de Straat van Hormuz. Lucht- en grondgevechtseenheden, samen met een logistieke gevechtseenheid allemaal in een strijdmacht onder een commandant

Update 16:32 - Trump over Mojtaba: "I think he probably is alive; I think he is damaged, but I think he is probably alive in some form." OP DE EEN OF ANDERE MANIER LEVEND?

Update 17:29 - All quiet on the eastern front - wel wat gelul van Trump maar dat kent u zo langzamerhand wel.

Update 18:00 - F1 in Bahrein en Saudi-Arabië gaat niet door. Is er iets aan de hand ofzo?

Update 18:05 - ER IS ZEKER IETS AAN DE HAND. Jan Smit gaat scheiden. BREAK.

Update 19:30 - Pentagon bevestigt: ' USS Tripoli, a Marine Amphibious Ready Group, and the 31st Marine Expeditionary Unit (MEU)' worden naar het Midden-Oosten geblazen. Serieuze jongens die worden ingevlogen dus. That being said en over serieuze jongens gesproken: we zijn even wat glazen bier drinken op het Schaduwbal dus wat minder hard online. Maar roep ons vooral als de poep de ventilator raakt.