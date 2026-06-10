Dit kondigde Trump vanmiddag al aan: na afgelopen nacht Iran te hebben aangevallen doet Amerika dat momenteel nog eens. De bombardementen van gisteren waren een reactie op het neerhalen van een Amerikaanse helikopter, deze bombardementen zijn dat ook, al valt het niet helemaal los te zien van de stroef verlopende onderhandelingen, waarover Trump een paar uur geleden nog zei dat het te lang duurde en Iran 'de prijs ging betalen'. Zo lijkt het ook een kwestie van intimidatie: beetje tempo maken, anders is dit nog maar het begin. Op het moment van schrijven klinken er op verschillende plekken in Iran explosies - op het eiland Kish, in de stad Minab, bij de haven van Sirik.

Kort verhaal nog korter: we gaan live.

Update 23:34 - Overigens kondigt Pete Hegseth aan, over een mogelijke totaalhervatting van de oorlog: "Als er opnieuw een conflict zou uitbreken, is ons vermogen om te richten, ons vermogen om te detecteren, ons vermogen om te zien en ons vermogen om netwerken binnen te dringen in de loop van de tijd aanzienlijk verbeterd."

Update 23:36 - Diezelfde Hegseth kondigde tegenover Axios aan: "Als we met bommen moeten onderhandelen, dan doen we dat." Ondertussen vanuit Iran bericht over 'stevige reacties' op mogelijke bombardementen, die dus niet echt meer mogelijk zijn, maar nu bezig.

Update 23:38 - Daar is de bevestiging van het Amerikaanse Central Command: ze zijn begonnen, "De bombardementen zijn een reactie op Iraanse continue en ongefundeerde agressie." Het is allemaal zelfverdediging, aldus de Amerikanen, die natuurlijk ook weten wat Johan Cruijff zei over de beste manier van verdedigen.

Update 23:41 - Nu ook berichten over explosies in havestand Bandar Abbas, gelegen aan de Straat van Hormuz.

Update 23:45 - En nu lijkt ook Busher aan de beurt; ze zijn niet terughoudend vanavond, die Amerikanen.

Update 23:49 - Marinebases van de Revolutionaire Garde lijken een belangrijk doelwit te zijn.

Update 23:54 - Volgens een regeringsknakker van de joe-es-éé richten ze zich op luchtverdedigingssystemen, radarinstallaties en allerhande hartstikke belangrijke drone-hutten in zuidelijk Iran. Ondertussen ook de eerste bombardementsbeelden, afkomstig uit Sirik. En: een Iraanse straaljager boven Teheran.

Update 00:06 - Wild bericht: volgens een Iraans nieuwsmedium (Mehr, zitten met enige regelmaat op schoot bij de Revolutionaire Garde, korreltjes zout geen overbodige luxe) vinden er momenteel op zee gevechten plaats tussen Amerikaanse en Iraanse strijdkrachten.

Update 00:09 - Nog even over de update hierboven: het zou gaan om Iraanse pogingen om Amerikaanse schepen aan te vallen nabij de Straat van Hormuz. Pogingen dus; 'gevechten' mogelijk nog wat voorbarig.

Update 00:15 - Een delegatie Qatarese onderhandelaars zou woensdag met lege handen Teheran hebben verlaten, waarmee de kans op een diplomatieke doorbraak nog kleiner werd dan-ie al was, aldus de New York Times.

Update 00:17 - Blijft toch opmerkelijk dat Trump Netanyahu afgelopen zondag nog om terughoudendheid smeekte, en nu voor de tweede nacht op rij huishoudt. Het kan: verkeren.

Update 00:19 - Israël is niet betrokken bij deze reeks bombardementen, in weerwil van een gerucht dat via Al-Jazeera zojuist de wereld in kwam.

Update 00:20 - Iraanse regimemedia berichten nu dat er raketten zijn afgevuurd richting Amerikaanse doelen in de regio. Een kazerne in Iraq zou geraakt zijn. Vooralsnog onbevestigd dit.

Update 00:37 - Volgens de Revolutionaire Garde vloog zojuist een F-16 het Iraanse luchtruim binnen. Vervolgens zouden er raketten richting het vliegtuig zijn geschoten, waarna hij het luchtruim weer verliet.

Update 00:48 - Iran sluit Straat van Hormuz, waarschuwt dat ieder schip dat het toch probeert een doelwit is.

Update 00:52 - Deze aanvalsgolf is in reactie op het neerhalen van die Amerikaanse helikopter, benadrukt de Wall Street Journal nog maar eens. Insteek is niet om de oorlog weer volledig op te pakken. Tja.

Update 00:55 - Twee schepen probeerden de blokkades te omzeilen en toch de Straat van Hormuz over te steken; beiden zijn geraakt door de zeejongens van de Revolutionaire Garde, aldus de zeejongens van de Revolutionaire Garde.