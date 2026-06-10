Niet veel mensen weten dit over ons maar voor we papperige bloggers waren die de hele dag achter hun laptop zitten waren we papperige studenten die zo nu en dan achter hun laptop zaten en weer ver daar voor waren we ranke jongetjes die hele middagen en avonden op pleintjes en/of grasvelden voetbalden en dan fantaseerden over dat we in een vol stadion stonden en de winnende maakten (heel gek, niemand droomt er op die leeftijd van om later een papperige blogger te worden). Is een vrij universele ervaring, je inbeelden dat je een profvoetballer bent die een cruciale pot speelt op het allerhoogste niveau, niet zelden op het WK. En laat dat nu net morgen beginnen. Afijn, wie was u vroeger? Antwoorden van FC Magenta na de breek.

(Deelname zit er voor ons allemaal helaas niet meer in; u kunt die leegt vullen door bijvoorbeeld mee te doen met de grote GeenStijl WK Poule)