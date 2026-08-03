Mocht u het een avondje niet naar uw zin hebben, bedenk dan dat u tenminste niet op een terras naar een set met de favoriete plaatjes van Özcan Akyol op een "lekker lui lounge volume" hoeft te luisteren. Dat afschuwelijke lot overkwam de gasten van Café de Hip op de Brink in Deventer gisteren eventjes, tot een paar heldhaftige boa's de illegale boomerrave beëindigden. De handhavers moesten wel ingrijpen omdat ze een filmpje hadden gezien met gedrag van Eus waar ze best wel van geschrokken waren Eus helemaal geen vergunning had om plaatjes te draaien. En om wraak te nemen natuurlijk. De rest van dj-set is de gasten van Café de Hip bespaard gebleven. Wat er precies in de playlist stond weten we niet maar waarschijnlijk wat Franse plaatjes die hem ooit door een vage kennis aangeraden zijn, het hele oeuvre van Frank Boeijen, Vriendschap van Het Goede Doel en allemaal andere meuk die Eus aanslingert als hij weer een ongelooflijke kudtcolumn moet uitkakken. De boa's hebben geen wapenstokken of pepperspray ingezet en dat is dan ergens wel weer jammer, maar verder lekker gewerkt.