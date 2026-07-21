Aan de kant, Deltawerken. Er is maar één plek waar alle inventiviteit en innovatie die ons vaderland groot hebben gemaakt samenkomen en dat is in de frituurpan. Zelden in de wereldgeschiedenis van sprak iets zo tot de culinaire verbeelding als de Nederlandse bruine staaf gemaakt van restvlees. We hadden al de frikanpouce, loempidel, pannenkoek frikandel-speciaal, de frikandel-kerststal, de frikandellenvlaai, frikandellenijs, frikandelsalade voor op toastjes, frikankebab en het frikandel-huwelijksaanzoek, maar nu heeft het beste item van de bruine fruitschaal misschien wel haar ultieme vorm bereikt: de frikandel waar je uit kunt zuipen. Het uitvindsel komt uit de geniale kop van videomaker Michell van Dommelen, die eerder kwam met wonderen als een hutspot van gestampte kroketten (de krokutspot) en een verfrissende Italiaanse frikandelsalade (inslata frikaprese). Het is in wezen niet veel meer dan een uitgeholde frikandel met daarin een mix van mayonaise, curry, uitjes en een boel wodka, te nuttigen in de vorm van een shotje (bijvoorbeeld in een stamcafé). Heerlijk Michell, het ziet er weer schitterend goor uit. De wodkadel, gewoon maken!