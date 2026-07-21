achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

Wodkadel-shotjes in het Stamcafé

Ja het is precies wat u denkt dat het is

Aan de kant, Deltawerken. Er is maar één plek waar alle inventiviteit en innovatie die ons vaderland groot hebben gemaakt samenkomen en dat is in de frituurpan. Zelden in de wereldgeschiedenis van sprak iets zo tot de culinaire verbeelding als de Nederlandse bruine staaf gemaakt van restvlees. We hadden al de frikanpouce, loempidel, pannenkoek frikandel-speciaal, de frikandel-kerststal, de frikandellenvlaai, frikandellenijs, frikandelsalade voor op toastjes, frikankebab en het frikandel-huwelijksaanzoek, maar nu heeft het beste item van de bruine fruitschaal misschien wel haar ultieme vorm bereikt: de frikandel waar je uit kunt zuipen. Het uitvindsel komt uit de geniale kop van videomaker Michell van Dommelen, die eerder kwam met wonderen als een hutspot van gestampte kroketten (de krokutspot) en een verfrissende Italiaanse frikandelsalade (inslata frikaprese). Het is in wezen niet veel meer dan een uitgeholde frikandel met daarin een mix van mayonaise, curry, uitjes en een boel wodka, te nuttigen in de vorm van een shotje (bijvoorbeeld in een stamcafé). Heerlijk Michell, het ziet er weer schitterend goor uit. De wodkadel, gewoon maken!

Tags: frikandel, culinair, stamcafé
@Zorro | 21-07-26 | 22:00 | 85 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Artikel 23 schrappen in het Stamcafé

Joah het is warm u mag ook gewoon wat te zuipen pakken hoor

@Schots, scheef | 24-06-26 | 21:30 | 473 reacties

GSTV. Oorlog veroorzaken in het Stamcafé

Niet te verwarren met oorlog maken, dat is bij voetbal, of oorlog verprutsen, dat is bij Trump

@Schots, scheef | 16-06-26 | 21:30 | 529 reacties

Fantaseren over voetbal in het Stamcafé

(Heeft hier niets mee te maken verder maar wat is Willem Vissers een stilistisch gemankeerde oen)

@Schots, scheef | 10-06-26 | 22:00 | 364 reacties

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Heb je informatie of een verhaal dat belangrijk is voor GeenStijl?
Laat het ons weten. Jouw tip kan het nieuws zijn.
Wil je een document meesturen? Mail het naar redactie@geenstijl.nl.

Linktips:

Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.