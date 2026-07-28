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Madonna blijkt Nederlands in het StamCafé

Dutch for the very first time

En toen waren ineens alle Nederlandse showmedia in rep en roer wegens een vage aankondiging van Madonna in het Nederlands. Ze wil ons iets vertellen, maar wil nog niet vertellen wat ze wil vertellen en het is allemaal erg vaag. Wellicht heeft de toch wel uitgerangeerde kwien of pop besloten om zich volledig te storten op de Nederlandse markt, misschien gaat ze alleen nog maar nummers van Nick en Simon coveren, misschien neemt ze de vastgoedportefeuille van prins Bernhard over, misschien wordt ze de nieuwe burgemeester van Terneuzen, misschien tekent ze een lucratief contract bij de NPO of heeft het allemaal tóch iets met de World Pride in Amsterdam te maken. We zullen wel zien wat er dadelijk aan onze reedt geroest zit. Goed nummer wel, Believe.

Misschien koopt Madonna de vuurtoren van Schiermonnikoog?

Tags: madonna, vaag, stamcafé
@Zorro | 28-07-26 | 22:00 | 104 reacties

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