Nee sorry mevrouw uw bijstand kan niet omhoog we hebben dat belastinggeld nodig om het duurzame zeiljacht van een of andere Belg te betalen

FOTO (ANP) - Tom Waes op zijn zeiljacht 'Tethys', tijdens de bootshow Hiswa te Water. De Vlaamse presentator en acteur kocht de zeilboot vorig jaar om er duurzame televisieprogramma’s mee te kunnen maken.

Dit is leuk. Vroeger was iedereen, waaronder Angela de Jong, boos op Tom Waes omdat hij stomdronken achter het stuur van zijn Porsche kroop en die in de prak reed, maar nu is er nog een veel betere reden om boos te zijn op Tom Waes: hij schijnt een kwart miljoen euro te verdienen als NPO-presentator terwijl hij ondertussen meer dan 7 ton per jaar pakt in België en voor de NPO eigenlijk niet veel meer doet dan programma's maken die hij ook al in België maakte. En de NPO, betaald met belastinggeld, weigert uitleg aan de T. over hoe dat belastinggeld wordt uitgegeven. "De zegsman van de NPO wil niet ingaan op vragen over ’kosten op programmaniveau of individuele presentatoren’. Wel zegt hij: „De samenwerking met VRT en Tom Waes voldoet aan de honoreringsafspraken binnen de publieke omroep.”"

En dat is nou net het probleem met de NPO. Dat loopt daar in Hilversum (en dus in België kennelijk ook) honderden miljoenen per jaar te verbrassen, gaat op de achterste benen staan als het een onsje minder moet, bijvoorbeeld omdat er in dit land geen geld is om de bruggen een beetje fatsoenlijk te onderhouden, lobbyt in Den Haag er 50 miljoen bij, maar zodra er dan verantwoording moet worden afgelegd is het 'ja we voldoen aan de regels'.

'Voldoen aan de regels' is een prima standaard voor commerciële bedrijven die commerciële dingen doen in een commerciële wereld. Patjepeeërs die zich aan een salarisnorm houden door allemaal het maximale salaris te verdienen en dan te beroerd zijn om openheid te geven over schimmige constructies die de KRO-NCRV (directeur: deze joker) afspreekt met de Drankrijder des Vlaanderlands zijn gewoon staatsruifdieven die ogenblikkelijk door minister Letschert tot de orde zouden moeten worden geroepen, maar ja, die heeft net haar partijgenootje en een burgerhater aangesteld als toezichthouders.

Begrijp ons niet verkeerd hè, het mag allemaal bestaan hoor: het gegniffel van Sven Kockelmann en Mats Akkerman, het zelfvoldane gezwam van Twan Huijs, de intense middelmatigheid van Chris Kijne, het fenomeen Eus, de tweedehandsscootmobielverkooppraatjes van Jan Slagter, de colaverslaving van Raisa Blommestijn, Jelle Brandt Corstius die weer eens ergens helemaal van slag door is geraakt, Cornaldje Maas die maar op blijft duiken, hulphond Diederik Ebbinge, de domheid van Roos Moggré, de gluiperigheid van Yvon Jaspers, het is allemaal prima. Maar betaal het dan gewoon allemaal zelf.