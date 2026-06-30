Twan Huys is wat je krijgt als je een team van 3 marketingexperts en 2 salestijgers een 'journalist' bij elkaar laat verzinnen. Alles aan Twan Huys ademt journalisme, van zijn "interesse" in "de mens" Willem Holleeder, tot het diepte-interview met Stormy Daniels, van dat gare cadeautje voor Zelensky tot de mond vol tanden bij Tommy Wieringa die een zaal vol burgemeesters ophitste tegen De T. Echt een soort Joep Schreuder, maar dan dun, en nog dommer, met een nóg narcistischer boek op zijn naam. U merkt, wij zijn geen fan en het zal u dan ook niks verbazen dat wij VERBOLGEN zijn over onderstaande tweet van De Vlaminator.

Want ga maar na: Twan Huys werkte eerst bij de NPO, toen ging hij voor veel geld naar RTL 4, waar hij mislukte, daarna werd hij alsnog met open armen (voor middelmatige blanke mannen als Twan Huys is kennelijk nog altijd plek) bij de NPO ontvangen, toen stapte hij weer voor veel geld over naar RTL 4, waar hij opnieuw mislukte, en nu meldt Victor Vlam dus dat hij weer voor (veel?) geld naar de NPO wordt gehaald om Amerika-duider te worden bij Pauw & De Wit. Dit, terwijl de NPO aan het kabinet schrijft dat door de huidige bezuinigingen de publieke omroep mogelijk niet meer aan haar publieke taak kan voldoen. Nou NPO. Als er publiek geld over is om Twan Huys te gaan betalen om te zeggen dat Trump toch wel een beetje oud en seniel aan het worden is en voor te lezen wat er vorige week in de New York Times stond, dan gaat er dus meer dan genoeg publiek geld naar de NPO. Derhalve. SANEER DE NPO. Begin bij Twan Huys.