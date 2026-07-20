Ja weedu dit gaat zo niet hoor, met de NPO. Je kunt niet aan de ene kant weken roepen dat de rechtsstaat in gevaar is omdat een vice-premier antwoord geeft op een lollig tweetje over de NOS, en aan de andere kant als Kamermeerderheid in de krant eisen dat het maar eens uit moet zijn met één omroep, namelijk Ongehoord Nederland. Als we Ongehoord Nederland namelijk serieus moeten nemen (dat zouden we niemand aanraden trouwens), dan is het dus ook serieus onrechtsstatelijk dat Kamerleden zich uitspreken over het bestaansrecht van individuele omroepen, alleen maar omdat de inhoud van de programma's ze niet aanstaat.

Je kunt wel stellen dat de bezwaren draaien om het feitelijk gehalte van de ON!-programma's (dat is inderdaad extreem laag), maar feiten zijn ook inhoud, sterker nog, feiten zijn juist inhoud en het (volkomen debiele) idee van de NPO is nou net dat de politiek niet over de inhoud mag gaan. Want oh oh oh wat is het toch iedere keer weer verschrikkelijk als Martin Bosma over de NPO fulmineert in de Kamer. Maar nu Kamerleden serieus pleiten voor het afschaffen van één specifieke omroep hoor je opeens niemand over de rechtsstatelijkheid (dat hoorde je trouwens ook niet toen politiek commentator Kees Boonman bij de politiek liep te lobbyen tegen bezuinigingen op de NPO).

Er zijn kennelijk geen heldere criteria voor het uit het bestel flikkeren van een omroep. Als je het als Kamer rechtsstatelijk had willen doen, had je van tevoren heldere wetten moeten maken over de eisen die aan individuele omroepen gesteld mogen worden, en kun je omroepen eruit mikken als ze niet aan die eisen voldoen. Wie dit rapport van de evaluatiecommissie NPO leest, kan echt niet concluderen dat hiermee klip en klaar is aangetoond dat Ongehoord Nederland uit het bestel zou moeten verdwijnen. En door nu druk te zetten op de staatssecretaris om één specifieke omroep eruit te zetten leggen PRO, D66, VVD en CDA in feite de bijl aan de wortel van het idee dat de politiek zich niet met de inhoud van de NPO bemoeit.

En kom bij ons niet aan met de bezwaren van alle andere omroepen tegen ON!, want het idee van die omroepen is juist dat ze de pluriformiteit in de samenleving weerspiegelen, en in de samenleving heb je ook gewoon gekken aan wie de hele rest van de straat een hekel heeft. In een rechtsstaat is het niet zo dat je die mensen zomaar uit hun huis mag zetten.

Dit alles neemt verder niet weg dat het ons verder een uitstekend idee lijkt om Ongehoord Nederland op te doeken, maar dan graag ook meteen BNNVARA, de AVROTROS (brr), de EO, Powned, de VPRO, lokale omroep Cuijk en omstreken, Omroep Zwart, KRO-NCRV (die als eerste eigenlijk), WNL, HUMAN en de rest van al die weggooiers erbij. Gelijk oversteken jongens. SANEER DE NPO.