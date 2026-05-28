Slecht nieuws voor gekarameliseerde ui Raisa Blommesteijn, die zojuist in hoger beroep is veroordeeld tot een taakstraf van 30 uur, en een boete van 550 euro, omdat ze - net als het leeuwendeel van haar achterban - niet in staat is om normaal te twitteren. Eerder kreeg ze nog 80 uur (waarvan de helft voorwaardelijk), dus dat is hartstikke leuk voor d'r. Overigens is ditmaal 1/3 voorwaardelijk, dus we hebben het over 2,5 werkdag. Blommesteijn is in dienst bij de publieke omroep, waardoor ze nu mogelijk drie of vier dagdeel vullende vergaderingen moet missen. Nou we zien de crowdfunding wel tegemoet Rais, sterkte ermee.