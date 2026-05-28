achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

PVV-senator die klimaatactivist aanreed suggereert 'bewussie', verdedigt zich magistraal: "Moet ik hier ook boos worden"

FOTO: PVV'er op zoek naar recht, rede en een rijontzegging

ronald van tiggelen niet in zijn auto

Het OM eist een een taakstraf van 180 uur, een voorwaardelijke celstraf, een rijontzegging van een jaar en een boete van €500 tegen Ronald van Tiggelen, de enige PVV'er die tijdens het kabinet-Schoof dwars door de beleidsblokkades van de elite beukte. Een XR-gekkie wist hem niet te stoppen en vandaag bleek dat OM en rechter dat ook maar lastig afgaat. Deze PVV'er heeft duidelijk geen Moszkowicz nodig voor zijn juridisch steekhoudende verdediging, zo lezen we in het verslag van De T. De rechtsrace start als de rechter zegt het moeilijk te geloven dat Van Tiggelen de demonstrant niet had zien staan: "Dat is uw probleem". Dan drukt hij het gaspedaal in: "Als ik mevrouw had gezien, dan was ik gestopt. Logisch toch?!" Als motorblok van zijn verweer zinspeelt hij op 'een bewussie' van de demonstrant. Even schakelt hij terug naar de eerste versnelling met een hand in eigen boezem: "Mijn grootste fout is dat ik heb meegewerkt aan de hobby (aangereden worden, red.) van deze mevrouw." Als de rechtbank zijn verdediging nogmaals in twijfel trekt, laat hij de handrem volledig los en geeft plankgas: "Misschien moet ik hier ook boos worden." Die rechter kan maar beter zorgen dat hij tot de uitspraak geen rijdende Van Tiggelen tegenkomt.

Kappen voor Kolen-gekkies werken als een rode lap op een PVV'er

kappen voor kolen-demonstranten
Tags: ronald van tiggelen, pvv, aanrijding
@Dorbeck | 28-05-26 | 15:05 | 101 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Geert Wilders vs Gidi Markuszower

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:

Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.