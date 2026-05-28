PVV-senator die klimaatactivist aanreed suggereert 'bewussie', verdedigt zich magistraal: "Moet ik hier ook boos worden"
FOTO: PVV'er op zoek naar recht, rede en een rijontzegging
Het OM eist een een taakstraf van 180 uur, een voorwaardelijke celstraf, een rijontzegging van een jaar en een boete van €500 tegen Ronald van Tiggelen, de enige PVV'er die tijdens het kabinet-Schoof dwars door de beleidsblokkades van de elite beukte. Een XR-gekkie wist hem niet te stoppen en vandaag bleek dat OM en rechter dat ook maar lastig afgaat. Deze PVV'er heeft duidelijk geen Moszkowicz nodig voor zijn juridisch steekhoudende verdediging, zo lezen we in het verslag van De T. De rechtsrace start als de rechter zegt het moeilijk te geloven dat Van Tiggelen de demonstrant niet had zien staan: "Dat is uw probleem". Dan drukt hij het gaspedaal in: "Als ik mevrouw had gezien, dan was ik gestopt. Logisch toch?!" Als motorblok van zijn verweer zinspeelt hij op 'een bewussie' van de demonstrant. Even schakelt hij terug naar de eerste versnelling met een hand in eigen boezem: "Mijn grootste fout is dat ik heb meegewerkt aan de hobby (aangereden worden, red.) van deze mevrouw." Als de rechtbank zijn verdediging nogmaals in twijfel trekt, laat hij de handrem volledig los en geeft plankgas: "Misschien moet ik hier ook boos worden." Die rechter kan maar beter zorgen dat hij tot de uitspraak geen rijdende Van Tiggelen tegenkomt.
Kappen voor Kolen-gekkies werken als een rode lap op een PVV'er
